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-VAKIF ISITIYOR

YOZGAT Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, konutlarında doğalgaz kullanamayan, kalorifer düzeneği olmayan dar gelirli vatandaşların kış soğuklarından etkilenmemesi amacıyla, kömür dağıtım çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

-VAKIF ISITIYOR

YOZGAT Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, konutlarında doğalgaz kullanamayan, kalorifer düzeneği olmayan dar gelirli vatandaşların kış soğuklarından etkilenmemesi amacıyla, kömür dağıtım çalışmalarının ilk etabını tamamladı.

06 Aralık 2017 Çarşamba 07:00
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-VAKIF ISITIYOR

Yozgat’ta bu sene, yağışlar ve soğuklar başlamadan 7 bin ton kömür, ihtiyaç sahiplerinin konutlarına götürülerek, teslim edildi, Yozgat Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı İl Müdürü Serkan Sönmez, 2 bin 500’ü köylerde, 4 bin 500’ü il merkezinde olmak üzere toplam 7 bin aileye kömür dağıtımının yağışlardan önce tamamlandığını söyledi. Kömürleri ihtiyaç sahibi ailelerin evlerine kadar ücretsiz ulaştırdıklarını kaydeden Sönmez, “Kış bastırmadan, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızı üşütmeden kömürlerini evlerine ulaştırdık” dedi.
Müdür Sönmez, kömür ihtiyacı olan vatandaşlara aile başına bir buçuk ila 2 ton arasında kömür dağıtımı yapıldığını, dağıtımın Türkiye’de ilk olarak Yozgat’ta gerçekleştiği bilgisini de paylaştı. Vakıf Müdürü Sönmez, 12 binden fazla ailenin vakfa kayıtlı olduğunu aktararak,
“Ayrıca bin 300 öğrenciye şartlı eğitim yardımı, 56 aileye muhtaç asker ailesi yardımı yapmaktayız” diye konuştu.
Vakıf Müdürü Serkan Sönmez, Yozgat’ta 149 kişiye Vefat, 44 kişiye engelli yakını, 616 kişiye engelli, 753 kişiye yaşlılık maaşı, 7 kişiye muhtaç asker çocuğu yardımı, 17 kişiye de öksüz yetim maaşı verildiğinin altını çizdi. Sönmez, yardımların devam ettiğine de vurgu yaparak, ek kömür talebinde bulunduklarını bildirdi.  Sönmez, ‘’Vakfımızda dosya başvurusu bulunan, gerekli şartları taşınan vatandaşlarımıza ikametlerinin en yakınına kadar yakacakları kömürü götürüldü. Dosya başvurusu olmayan, gerekli şartları taşıyan vatandaşlarımızın başvuru yapmaları gerekiyor. Vakıf olarak tüm personelimiz ile en iyi şekilde vatandaşlarımıza yardımcı olmaya çalışıyoruz. Kömür dağıtımlarında mesai merhumu gözetmeksizin çalışan, tüm köy, belde ve mahallenin dağıtımını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirerek, kömürü ihtiyaç sahibi vatandaşlımıza ulaştırmış olan mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim’’ ifadelerini kullandı.

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