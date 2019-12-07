Üst geçit tamamlanıyor

Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Yozgat Şehir Geçişi yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yaya geçişlerine kapatılmıştı. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, bölgeye vatandaşların kullanabileceği üst geçit yapımı montajı devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan çalışmalar neticesinde çelik yapıdan oluşan altgeçit tamamlanarak vatandaşların kullanımına yakında sunulması bekleniyor. Yetkililer olası trafik kazaları ve ölümlere karşı vatandaşların üst geçitleri kullanması gerektiğini bildirdiler.