Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -3°
açık
Güncel Tarım Siyaset Spor Güncel Yaşam Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Ekonomi Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
108869
ALTIN
271.535
DOLAR
5.7701
STERLİN
7.5976
EURO
6.3816

Üst geçit tamamlanıyor

YOZGAT’ta E-88 Karayolu Anadolu Lisesi mevkiinde yapımı başlanan üst geçidin mondta çalışmaları tamamlanıyor.

Üst geçit tamamlanıyor

YOZGAT’ta E-88 Karayolu Anadolu Lisesi mevkiinde yapımı başlanan üst geçidin mondta çalışmaları tamamlanıyor.

07 Aralık 2019 Cumartesi 04:04
Üst geçit tamamlanıyor

Karayolları Kayseri Bölge Müdürlüğü tarafından yürütülen Yozgat Şehir Geçişi yol çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol yaya geçişlerine kapatılmıştı. Vatandaşlardan gelen talep doğrultusunda, bölgeye vatandaşların kullanabileceği üst geçit yapımı montajı devam ediyor. Bu kapsamda başlatılan çalışmalar neticesinde çelik yapıdan oluşan altgeçit tamamlanarak vatandaşların kullanımına yakında sunulması bekleniyor. Yetkililer olası trafik kazaları ve ölümlere karşı vatandaşların üst geçitleri kullanması gerektiğini bildirdiler.

Anahtar Kelimeler:
Üst Geçit Tamamlanıyor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tekke çöp içinde kaldı
Tekke çöp içinde kaldı
Mesai saatleri değişiyor
Mesai saatleri değişiyor
107 bin 470’e düştü
107 bin 470’e düştü
MÜCADELE TİMİ KURULDU
MÜCADELE TİMİ KURULDU
Dünya Engelliler Günü
Dünya Engelliler Günü
Acemi erler yemin etti
Acemi erler yemin etti
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim