Üretmeye engel olmadı

Özel bir şirkette teknisyen olarak çalışırken 2007 yılında Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde geçirdiği trafik kazasında boynu kırıldıktan sonra felç olan ve tekerlekli sandalyeye bağımlı hale gelen 34 yaşındaki İlhan, 3 yıldır Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde kalıyor.

Engeline rağmen hayata küsmeyip çeşitli sanat dallarıyla ilgilenen, yağlı boya resim yapan İlhan Halk Eğitim Merkezince açılan ahşap yakma kursunda da kısa sürede kendisini geliştirerek hayatına yeni bir sayfa açtı.

Yaklaşık 250 ahşap yakma eseri ortaya çıkaran İlhan, ürettiği eserlerle hayata tutunmayı başardı.

İlhan, bazı eserlerini yakınlarına hediye ederken bazılarını da satarak ekonomisine katkı sağlıyor.

İlhan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portesi başta olmak üzere saat ve takımların armaları gibi çok çeşitli çalışmalar yaparak hayata azimle sarılıyor.

Yozgat Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde ahşap yakma ve dağlama sanatı ile tanıştığını ve bir yıldır bu sanatla uğraştığını belirten İlhan,

"Bir yıldır bu sanatla uğraşıyorum ve 250 tane eser çıkardım. Ellerimi kullanmaz bir şeyi alıp kavrayamazken 250 tane ahşap yakma eseri çıkartmak bana onur ve gurur veriyor.

Biz engellilere değer verildiği zaman bir şeyleri başarabiliyor ve mücadeleye devam ediyoruz. Hayat yiyip içip yatmaktan ibaret değil, üretmekte lazım. Daha önceden ben nasıl bu dönen dünyanın çarkında bir dişliysem şuan o dişliye kendi isteğim ve mücadelemle tekrardan dahil oldum. Benim gibi engelli olan arkadaşların mücadeleyi bırakmadan elinden ne geliyorsa ya da hiç bir şey gelmiyorsa dilinden gelenle, dilinden de gelmiyorsa yüzündeki tebessümle hayata katkıda bulunmalarını isterim" diye konuştu.