Üretime bürokratik engel!

Yozgat’ta yatırımcı iş adamları karşılaştıkları basit sorun ve sıkıntılar karşısında pratik çözümler beklerken, bürokratik dayatmalar ve keyfi tutumlar durumu çıkmaza sürüklüyor.

Gelişen teknoloji ile birlikte tüm işlemlerini internet üzerinden yapan işletmeler de bürokratik işleyişin sıkıntısını çekiyor.

ETPA Gıda ve Çağrı Fiber Kent Ekipmanları firmasının bulunduğu bölgeye 2000 yılında iş adamı merhum Mustafa Keseroğlu tarafından internet hattı çekilmesi sağlanmıştı.

Yozgat Sarıhacılı bölgesinde Türkiye’nin dört bir yanına temalı ve figürlü oyun grupları üretimi yapan Çağrı Fiber Kent Ekipmanları LTŞ’de bir haftadır internet sıkıntı çekti.

Yaklaşık 2 ay önce de bölgede yaşanan sıkıntı girişimlerin ardından giderilmişti.

Siparişlerini internet üzerinden takip eden ve bu yüzden sıkıntıya giren firma yetkilisi Türk Telekom yetkilisinden aldığı cevaba da isyan etti.

Firma yetkilisi Mehmet Polat, geçen hafta Cumartesi günü belediye ekiplerinin dolgu malzemesi aldığı bölgede internet kablosunu kopardığını söyledi.

Türk Telekom’a ulaştıklarını ve sıkıntıyı dile getirdiklerini aktaran Polat, “Türk Telekom yetkilisinden aldığım cevap üzüntümü ikiye katladı. Telefonlu ulaştığım kişi, orasının sıkıntılı bir yer olduğunu, böyle sıkıntıların devamlı yaşanacağını ve fabrikamı OSB’ye taşımam gerektiğini söyledi. Biz sorunun çözülmesini isterken, aldığımız cevap karşısında şaşkına uğradık” dedi.

Kendilerinin Yozgat’ta istihdam ve katma değer sağladıklarını belirten Polat, sorunu çözmek özel bir firmadan yardım almak istediklerini ancak bununda kabul görmediğini vurguladı.

Yozgat Türk Telekom İl Müdürü Müjdat Yüksel sorun yaşanan bölgeye ekiplerin müdahale ettiğini ve çalıştığını belirtti. İl Müdürü Yüksel özellikle üretim sahaları ve iş yerlerindeki arızalar için daha duyarlı hareket ettiklerini bildirerek, “Ekiplerimiz şu anda söz konusu bölgede arızayı gidermeye çalışıyor. Toprak Mahsulleri Ofisi’nin olduğu bölgede de bir arıza meydana gelmiş oraya da aynı şekilde müdahale ettik” dedi.

