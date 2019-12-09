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UNUTULDU, YANDI!

İSLAM Konferansı eski Genel Sekreteri, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 2013 yılında müze yapılması şartı ile bağışladığı, ancak kaderine terkedilip, bir türlü restore ettirilemeyen 150 yıllık bina, çıkan yangın ile birlikte yok olup gitti.

UNUTULDU, YANDI!

İSLAM Konferansı eski Genel Sekreteri, MHP İstanbul eski Milletvekili Ekmeleddin İhsanoğlu’nun 2013 yılında müze yapılması şartı ile bağışladığı, ancak kaderine terkedilip, bir türlü restore ettirilemeyen 150 yıllık bina, çıkan yangın ile birlikte yok olup gitti.

09 Aralık 2019 Pazartesi 04:04
UNUTULDU, YANDI!

İhsanoğlu, babası ile kendisinin 100 yıllık kütüphanesini, dedesinden kalma konağı 2013 yılında, Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağışladı. İhsanoğlu, kütüphane ve araştırma merkezinin dedesinden kalma 150 yıllık konak restore edilerek, burada yer almasını, hem müze hem de kütüphane şeklinde işlemesini istedi. Ancak, üniversite yönetimi, paha biçilemez kitap ve objelerin güvenliği için kampüs içine konağın bire bir aynısını yaptırmayı uygun buldu. O dönem TBMM Başkanı olan Cemil Çiçek, Adalet Bakanı olan Bekir Bozdağ’ın da katılımı ile ‘Ekmeleddin İhsanoğlu Tarih ve Kültür Araştırma Uygulama Merkezi’nin temeli Bozok Üniversitesi Erdoğan Akdağ Yerleşkesi içerisinde atılıp, tamamlandı. İhsanoğlu’nun Yozgat Bozok Üniversitesi’ne bağışladığı kütüphanesinde temel referans kitapların yanı sıra İslam ve Türk kültürü, Osmanlı, sanat, mimarlık ve din tarihiyle ilgili kitaplar da bulunuyor.  İhsanoğlu’nun bağışladığı geleneksel Yozgat Evi özelliğini taşıyan konağın Yozgat Belediyesi tarafından restore edilmesi planlandı. Restore ile ilgili herhangi bir adım atılmayan bina kaderine terkedildi.
YANDI, KÜL OLDU: Ekmeleddin İhsanoğlu'nun babasına ait kullanılmayan tarihi konak, çıkan yangınla birlikte yok oldu. İstanbulluoğlu Mahallesi, Karabacak Sokak'taki konakta çıkış sebebi belirlenemeyen yangını görenler, durumu itfaiyeye bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Söndürülen yangında, konakta hasar oluştu. Mahalle Muhtarı Erdoğan Deniz, binanın boş olduğunu, tinercilerin mekanı haline geldiğini söyledi. 

Anahtar Kelimeler:
UnutulduYANDI!
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