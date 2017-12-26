Milli piyango bileti satışı yapan esnaf, biletlerin tükenmek üzere olduğunu bildirdi. İşsizliğin ve göçün yaygın olduğu Yozgat’ta vatandaşlar umudunu milli piyango biletlerine yoğunlaştırdı.

Yılbaşında yapılacak olan büyük çekiliş ile Milli Piyango İdaresi 61 milyon liralık büyük ikramiye dağıtacak. Yılbaşı özel çekilişinde ikinci büyük ikramiye ise bu yıl 10 milyon lira olacak. Yozgat’ta 15 yıldır milli piyango bileti satışı yaptığını söyleyen Osman Öz, çeyrek biletin 15, yarım biletin 30, tam biletin ise 60 liradan satışa sunulduğunu belirtti.

Önceki yıllara göre bilet satışının düştüğünü dile getiren Osman Öz, “Yine de umut fakirin ekmeği, bilet alıp şansını denemek isteyenler oluyor. Bu yıl ki büyük çekilişte en az 5 kişi yeni yıla milyoner olarak girecek” dedi.