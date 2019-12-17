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Umudun adı piyango!

YOZGAT’ta yeni yıla sayılı günler kalmasıyla birlikte Milli Piyango biletleri de satışa çıkarıldı.

Umudun adı piyango!

YOZGAT’ta yeni yıla sayılı günler kalmasıyla birlikte Milli Piyango biletleri de satışa çıkarıldı.

17 Aralık 2019 Salı 04:04
Umudun adı piyango!

Yozgatlı vatandaşların yeni yıldaki umudu da yine Milli Piyango biletleri oldu. Türkiye’de en fazla göç veren iller arasında bulunan, sınırlı istihdam alanları nedeniyle işsiz nüfusa sahip Yozgat’ta vatandaşlar çareyi ve umudu  Milli Piyango biletlerinde arıyor. Milli Piyango tarafından 31 Aralık’ta yapılacak yılbaşı özel çekilişinde tam 80 milyon liralık büyük ikramiye dağıtılacak. Ayrıca 80 milyon liralık büyük ikramiyenin yanı sıra 1 adet 8 milyon lira, 10 adet 1 milyon lira, 30 adet 100 bin lira, 100 adet 10 bin lira ve 200  adet 5 bin liralık ikramiye de dağıtılacak. Yozgat’ta bayiler ve seyyar bilet satıcıları Lise Caddesi ve kahvehanelerde vatandaşlara yılbaşı biletleri satıyor. Bu yıl vatandaşlar Milli Piyango bayilerindeki makinelerden verilen biletleri de alabiliyor. Bu sene tam bilet 80 lira, yarım bilet 40 lira, çeyrek bilet ise 20 liradan vatandaşlara satılıyor. Şansına güvenenler tam bilet tercih ederken, şansını deneyenler ise çeyrek bilet alarak ‘amorti çıksa ona dahi seviniriz’ diyorlar.

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Umudun Adı Piyango!Milli PiyangoYozgat
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