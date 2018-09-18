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Turşuluk tezgaha indi

YOZGAT’ta kış öncesi ev hanımları turşu hazırlamaya başlarken pazar tezgahlarını da turşuluk ürünler süsledi.

Turşuluk tezgaha indi

YOZGAT’ta kış öncesi ev hanımları turşu hazırlamaya başlarken pazar tezgahlarını da turşuluk ürünler süsledi.

18 Eylül 2018 Salı 07:00
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Turşuluk tezgaha indi

Yozgat’ta kışlık yiyecek hazırlığına başlayan ev hanımları turşu kurmaya başladı. Turşuluklarla süslenen pazar tezgahlarında taze ürünler alıcı bekliyor. Yozgat’ta market ve Pazar tezgahları turşuluk ürünlerle doldu, ev hanımları da turşu kurmak için ürün satın aldı. Yozgat’ta turşu için gerekli olan sarımsak 5 liradan başlayan fiyat ile satışa sunuldu. Turşuluk olarak tabir edilen kornişon, acur ve salatalık türleri ise kalitesi ve lezzetine göre 4,5 ve 6 liradan, biber 7 liradan, domates ise 2 liradan satışa sunuldu. Turşu kurmak için gerekli olan Sekili bölgesinin kaya tuzu ve sirke de 5 liradan satışa sunuldu.
 

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