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Turların uğrak yeri oldu!

Yozgat Belediyesi’nin kent yaşamına kazandırdığı tarihi konaklar, turizm amaçlı seyahat düzenleyen tur şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde tarihi Hayrı İnal Konağı’na tur şirketi ile gelen konuklar, tarihi bir mekanda keyifli anlar yaşamanın mutluluğu ile Yozgat’tan ayrıldılar.

Turların uğrak yeri oldu!

Yozgat Belediyesi’nin kent yaşamına kazandırdığı tarihi konaklar, turizm amaçlı seyahat düzenleyen tur şirketlerinin de dikkatini çekmeye başladı. Geçtiğimiz günlerde tarihi Hayrı İnal Konağı’na tur şirketi ile gelen konuklar, tarihi bir mekanda keyifli anlar yaşamanın mutluluğu ile Yozgat’tan ayrıldılar.

11 Eylül 2017 Pazartesi 07:10
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Turların uğrak yeri oldu!

Yozgat’ın tarihinde önemli bir yeri bulunmasına karşın şehirleşmenin yol açtığı yıkıma direnemeyen tarihi konaklar son yıllarda yeniden kent kültürüne kazandırılmaya başladı. Tarihi Hayri İnal Konağı ile başlayan ve son dönemde yaklaşık 20’ye ulaşan konaklar, turizm acentelerinin de uğrak noktalarından oldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Yozgat’a turizm acentesi ile Yozgat’a gelen bayanlar, tarihi Hayri İnal Konağı’nı ziyaret etti. Konak görevlisi Önder Yaşar, konağın tarihi dokusu hakkında bilgi verdikten sonra bağlaması ve renkli sohbeti ile ziyarete renk kattı.

Yozgat türküleri dinleyip, Anadolu kuru yemişi kavurga yiyip, menengiç kahvesi yudumlayan konuklar, Yozgat kültürünü tanımanın mutluluğunu yaşadılar.

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