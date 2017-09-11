Turların uğrak yeri oldu!

Yozgat’ın tarihinde önemli bir yeri bulunmasına karşın şehirleşmenin yol açtığı yıkıma direnemeyen tarihi konaklar son yıllarda yeniden kent kültürüne kazandırılmaya başladı. Tarihi Hayri İnal Konağı ile başlayan ve son dönemde yaklaşık 20’ye ulaşan konaklar, turizm acentelerinin de uğrak noktalarından oldu.

Geçtiğimiz hafta içerisinde Yozgat’a turizm acentesi ile Yozgat’a gelen bayanlar, tarihi Hayri İnal Konağı’nı ziyaret etti. Konak görevlisi Önder Yaşar, konağın tarihi dokusu hakkında bilgi verdikten sonra bağlaması ve renkli sohbeti ile ziyarete renk kattı.

Yozgat türküleri dinleyip, Anadolu kuru yemişi kavurga yiyip, menengiç kahvesi yudumlayan konuklar, Yozgat kültürünü tanımanın mutluluğunu yaşadılar.