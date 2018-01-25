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Türk işçiliği canlanıyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde açılan deri işlemeciliği kursunda geleneksel Türk işçiliği yeniden canlanıyor.

Türk işçiliği canlanıyor

YOZGAT Halk Eğitim Merkezi’nde açılan deri işlemeciliği kursunda geleneksel Türk işçiliği yeniden canlanıyor.

25 Ocak 2018 Perşembe 07:00
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Türk işçiliği canlanıyor

Kurs hocası Çiğdem Erdoğan gözetiminde, kursiyerler deriden cüzdan, defter kaplamaları, çanta ve bileklik gibi birçok ürün meydana getiriyor.
Türk tarihinde, Orta Asya’dan günümüze deri sanatının özel ve ayrı bir yeri olduğuna dikkat çeken kurs hocası Çiğdem Erdoğan, deri sanatıyla meydana getirilen ürünlerin dayanıklı, uzun ömürlü ve sağlam olduğunu belirtti.
Deriye istenilen şekil ve işlemenin de yapılabildiğini ifade eden Erdoğan, ‘Deri işçiliğiyle tasarlanan ürünler günümüzde de rağbet görmeye devam ediyor’ dedi.
Kursta özellikle defter kaplamalarının ilgi ve talep gördüğünü aktaran kursiyerler, deri üzerinde yapılan çalışma ve işçiliğin de keyifli olduğunu söylediler.

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