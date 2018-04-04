TÜFE oranları açıklandı

TÜİK Kayseri Bölge Müdürlüğü, Yozgat Kayseri ve Sivas illerinde Mart ayında ana harcama gruplarında en fazla artış gösteren kalemleri açıkladı. Buna göre Yozgat Kayseri ve Sivas bölgesinde giyim ve ayakkabının yüzde 4,71 ile en fazla artış gösterdiğini, bunu yüzde 1,48 ile sağlık, yüzde 1,38 ile gıda ve alkolsüz içecekler ve yüzde 0,82 ile eğlence ve kültürün takip ettiği ifade edildi. En çok düşüş olan grubun ise yüzde 0 ile alkollü içecekler ve tütün olduğu belirtildi. Mart ayında bir önceki aya göre fiyatı en çok artan seçilmiş maddelerin ise yüzde 35,61 ile karnabahar, yüzde 23,74 ile sivri biber ve yüzde 17,49 ile erkek ceketi olduğu bilgisi paylaşıldı. En çok düşüş gösterenlerin ise yüzde 16,6 ile salatalık ve yüzde 8,24 ile kadın hırkası olduğu aktarıldı.

Yine TÜİK verilerine göre Kayseri, Sivas ve Yozgat bölgesinde, 2018 Mart ayında Tüketici Fiyatları Endeksi'nde bir önceki aya göre yüzde 0,95 artış oldu. Bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 2,54 artış, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9,72 artış ve on iki aylık ortalamalara göre ise yüzde 11,54 artış gerçekleştiği de verilerde yer aldı.