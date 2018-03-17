Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
117216
ALTIN
165.606
DOLAR
3.9176
STERLİN
5.4678
EURO
4.8144

Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

SORGUN ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Sorgun'a bağlı Çiğdemli Beldesi yakınlarında meydana geldi.

Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

SORGUN ilçesinde meydana gelen kazada 6 kişi yaralandı. Kaza sabah saatlerinde Sorgun'a bağlı Çiğdemli Beldesi yakınlarında meydana geldi.

17 Mart 2018 Cumartesi 07:00
1 Okunma
Trafik kazasında 6 kişi yaralandı

Kadışehri ilçesinden Sorgun istikametine gitmekte olan Selçuk E. yönetimindeki 06 DJ 4552 plakalı otomobil Çiğdemli Beldesi yakınlarında aşırı hız nedeniyle virajı alamayarak yol kenarından bulunan Ali Sungur'a ait olduğu öğrenilen evin samanlık duvarına çarparak durabildi. Kazada sürücü ile birlikte aynı araçta bulunan Yakup Ç., Elvan B., İlknur E., Taner D ve İkra Naz E. yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Sorgun Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındılar. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
IRMAĞI SAHiPLENDiLER
IRMAĞI SAHiPLENDiLER
Hırsızlar yakalandı
Hırsızlar yakalandı
Hizmet Başladı
Hizmet Başladı
YAŞLANIYORUZ!
YAŞLANIYORUZ!
Kanalizasyonsuz köy kalmayacak
Kanalizasyonsuz köy kalmayacak
Leylek dostu köy
Leylek dostu köy

banner88

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim