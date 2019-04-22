Trafik kazası, 1 yaralı

Muzaffer Keleş (43) yönetimindeki 19 TL 650 plakalı otomobil, Çıkrıkçı köyü yakınlarında devrildi. Kazada yaralanan sürücüsü Keleş, Yozgat Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Diğer taraftan, Yozgat'ta bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava durumu nedeniyle kışlık lastiklerini çıkartan sürücüler, yağan kar nedeniyle zor anlar yaşadı. Maddi hasarlı kazaların meydana geldiği belirtildi. Sürücülerin dikkatli olmaları istendi.