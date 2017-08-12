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Trafik kazası: 1 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. 

Trafik kazası: 1 yaralı

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde iki kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı. 

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
12 Ağustos 2017 Cumartesi 07:07
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Trafik kazası: 1 yaralı

Kaza bugün Sorgun’a bağlı Cihanşarlı köyü yakınlarında meydana geldi. Yüksel Uysal yönetimindeki 66 LA 763 plakalı kamyon Sarıkaya ilçesinden Sorgun istikametine seyir halindeyken, aynı yöne gitmekte olan Zafer Avcı yönetimindeki 66 AE 105 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kazada yaralanan sürücü Uysal, olay yerine gelen ambulansla Sorgun Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. 
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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