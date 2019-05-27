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Trafik kazalarında 2 ölü, 4 yaralı

YOZGAT Merkez ve Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

Trafik kazalarında 2 ölü, 4 yaralı

YOZGAT Merkez ve Sorgun ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 4 kişi de yaralandı.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 00:00
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Trafik kazalarında 2 ölü, 4 yaralı

Yozgat'ta, özel halk otobüsünün çarptığı 13 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti. Bülent E. yönetimindeki 66 H 0058 plakalı özel halk otobüsü, Cemil Çiçek Bulvarı Çemsan mevkiinde, yolun karşısına geçmeye çalışan Özge Erol'a çarptı. Ağır yaralanan Erol, kaldırıldığı Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. 7'nci sınıf öğrencisi olduğu öğrenilen Özge Erol, Çapanoğlu Büyük Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Sürücü Bülent E. ise gözaltına alındı. Sorgun ilçesinde ise, Muzaffer Yıldız (46) yönetimindeki 66 FE 965 plakalı otomobil, Sorgun Gülşehri beldesi Faraşlı Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkarak devrildi. Kazada, otomobilde bulunan Fadime Yıldız (67) olay yerinde hayatını kaybederken, sürücü Muzaffer Yıldız,  Münadiye (54), Semra (25) ve İrem Yıldız (16) yaralandı. Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sorgun Devlet Hastanesine kaldırıldı. 

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