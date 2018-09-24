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Trafik denetimi

SORGUN İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yapılan trafik uygulamasında çevreyi rahatsız eden, alkollü, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanan 11 kişiye trafik cezası yazdı.

Trafik denetimi

SORGUN İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçede yapılan trafik uygulamasında çevreyi rahatsız eden, alkollü, ehliyetsiz ve plakasız araç kullanan 11 kişiye trafik cezası yazdı.

24 Eylül 2018 Pazartesi 07:00
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Trafik denetimi

Jandarmanın Kerkenes ve Eymir yol ayrımlarında yaptığı denetimlerde alkollü araç kullanan iki kişiye 2 bin 200 lira ceza kesilirken, bu kişiler trafikten men edilerek İlçe Emniyet Müdürlüğüne teslim edildi. Ekipler, yapılan uygulamada ayrıca abartı egzoz ve gürültülü araç kullanan 3 kişi ile plaka ve ehliyetsiz araç kullanan 6 kişiye de trafik cezası kesti. Sorgun Kaymakamı Mustafa Altınpınar, denetimlerin Kurban Bayramı öncesinde başladığını,15 gün daha aralıksız, sonra da belirli periyotlarla devam edeceğini söyledi. Yapılan uygulamayı halkın olumlu karşıladığını dile getiren Kaymakam Altınpınar, "Denetimlerde trafikte sprint atan, egzozlarını değiştirerek gürültü kirliliğine neden olan, alkollü araç kullanarak trafiği tehlikeye düşüren kişilere göz açtırılmayacak. Sadece otomobiller değil, motosikletler de sıkı kontrol altına alınacak" diye konuştu.
Yapılan kontrollerde bazı sürücülerin ehliyeti olmadığı ve 18 yaşından küçük olduğunun saptandığını ve bu şahıslar hakkında da cezai işlem yapılarak araçlarının otoparka çekildiğini aktaran Altınpınar, "Bunların dışında çok sayıda araca ceza işlem uygulandı. Yapılan uygulamayla trafiği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanan, sprint atan ve alkollü araç kullananların sayısı oldukça azaldı" ifadelerini kullandı.
 

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