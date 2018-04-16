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TRAFiK CANAVARI CAN ALDI

SARIKAYA ilçesinden 3 genç, Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitirdi.

TRAFiK CANAVARI CAN ALDI

SARIKAYA ilçesinden 3 genç, Nevşehir’de meydana gelen trafik kazasında yaşamlarını yitirdi.

16 Nisan 2018 Pazartesi 07:00
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TRAFiK CANAVARI CAN ALDI

Edinilen bilgilere göre, önceki gün akşam saatlerinde 50 BC 862 plakalı kamyonet ile 66 AAB 110 plakalı araç çarpıştı. Kamyonete arkadan çarpan 66 AAB 110 plakalı araç çarpışmanın etkisiyle uçuruma yuvarlandı. İçerisinde bulunan 2’si kadın 3’ü erkek olmak üzere 5 kişi hayatını kaybetti. Kamyonet içerisinde bulunan ve kazaya karışan 51 KH 644 plakalı araçta bulunan toplam 4 kişi ise yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans, polis ekibi, jandarma ve itfaiye sevk edilirken kazada hayatını kaybedenler itfaiye ekipleri tarafından araç içerisinde güçlükle çıkartıldı. Yaralanan 4 kişi ise Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazada ölenlerden 3’ünün Sarıkaya ilçesinde ikamet ettikleri belirtildi. Kazada hayatlarını kaybeden Salim Burak İçöz (19), Turgay İçöz (22) ve Tarık Öztürk (24) isimli gençlerin cenazesi Sarıkaya ilçesine getirilerek, Merkez camisinde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı sonrası, Sarıkaya mezarlığında toprağa verildi. Gençlerin cenazeye katılan yakınları gözyaşları döktü.

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