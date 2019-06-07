Trafik akışına yakın takip

Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin drone ile desteklenen denetimleri sırasında sürücüler emniyet kemeri takmaları ve aşırı hız yapmamaları konusunda uyarıldı, araçlarda bulunan çocuklara ebeveynlerinin kural ihlali yapıp yapmadıklarını değerlendirmeleri için ‘sürücü seyahat karnesi’ ile ‘kırmızı düdük’ verildi. Yozgat İl Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu, il genelinde bayram tatili sürecinde 174 ekip ve 586 personelle 24 saat esasına göre görev yaptıklarını söyledi. Bayram tatili nedeniyle trafikte yoğunluk yaşandığını, bu nedenle sürücülere kuralları hatırlattıklarını belirten Çengeloğlu, "Kampanyamız doğrultusunda özellikle araçta bulunan çocuklarımıza, gençlerimize birer karne veriyoruz. O karnelerde eğer babalarının, annelerinin hatalarını ve doğrularını karneye işleyip Emniyet Genel Müdürlüğümüzün adresine gönderirlerse ilk 100 çocuğumuza bisiklet hediye edeceğiz. Yine dağıttığımız kırmızı düdüklerle ailelerini ikaz etmelerini istiyoruz. Herkese kazasız belasız hayırlı bayramlar diliyorum" dedi.

Yozgat Valisi Kadir Çakır da, ülkemiz ve ilimizin güvenliği için gece gündüz demeden, mesai gözetmeksizin görev yapan jandarma ekiplerini ziyaret etti. Muslubelen mevkiinde uygulama yapan güvenlik güçleri ile bayramlaşan Vali Çakır, ekiplerden bilgi alarak görevlerinde başarılar diledi.