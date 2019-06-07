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Trafik akışı sorun oldu

MİLLİ Park Çamlığa akının faza olmasıyla birlikte trafik akışı da sorun oldu.

Trafik akışı sorun oldu

MİLLİ Park Çamlığa akının faza olmasıyla birlikte trafik akışı da sorun oldu.

07 Haziran 2019 Cuma 00:00
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Trafik akışı sorun oldu

Çamlıkta havaların ısınmasıyla birlikte, bayram tatilini geçirmek üzere gelenlerin de çamlığa akın edeceğinin bilinmesine karşın herhangibir düzenleme yapılmaması ciddi sorunlar yarattı. Trafik akışı zaman zaman sıkışıp, durdu. Vatandaşlar, trafik akışının her iki girişten verilmek yerine tek yönlü verilmesi halinde sorunun çözümlenebileceğine dikkat çekti. Vatandaşlar, bundan sonraki süreçte bu uygulamanın devreye sokulması gerektiğini, sıcak havalarda hafta sonunda yaşanacak olan sıkıntının bu şekilde çözüme kavuşturulabileceğinin altını çizdiler. 

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