Toplu taşımaya zam

Yozgat Belediyesi’nin Ocak ayı Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, toplu taşıma araçlarına 25 kuruş zam yapıldı.

Buna göre şehir içi dolmuş ücretlerine kartsız yapılan binişlerde alınan 2 lira 25 kuruşluk ücret, 2 lira 50 kuruşa yükseltildi.

Kartlı binişlerde ise fiyatların 1 lira 85 kuruş olduğu bildirildi.

Yapılan 25 kuruşluk zam ile kartlı kullanımların vatandaşlar açısından daha uygun hale geleceği belirtilirken, zam rakamının makul olduğu da görüş olarak ifade edildi.