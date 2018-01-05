Toplu taşımaya zam

Yozgat Belediyesi’nin Ocak ayı Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, toplu taşıma araçlarına 25 kuruş zam yapıldı.
Buna göre şehir içi dolmuş ücretlerine kartsız yapılan binişlerde alınan 2 lira 25 kuruşluk ücret, 2 lira 50 kuruşa yükseltildi.
Kartlı binişlerde ise fiyatların 1 lira 85 kuruş olduğu bildirildi.
Yapılan 25 kuruşluk zam ile kartlı kullanımların vatandaşlar açısından daha uygun hale geleceği belirtilirken, zam rakamının makul olduğu da görüş olarak ifade edildi.
Yozgat Belediyesi’nin Ocak ayı Belediye Meclisi’nde alınan karar doğrultusunda, toplu taşıma araçlarına 25 kuruş zam yapıldı.
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