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Toplu taşımaya zam geldi

YOZGAT’ta şehir içi ulaşım hizmetlerini yürüten toplu taşıma ücretlerine zam geldi.

Toplu taşımaya zam geldi

YOZGAT’ta şehir içi ulaşım hizmetlerini yürüten toplu taşıma ücretlerine zam geldi.

03 Ekim 2019 Perşembe 00:00
Toplu taşımaya zam geldi

Bozok Halk Otobüsleri Kooperatifi artan akaryakıt ve yedek parça fiyatlarını gerekçe göstererek zam talebinde bulundu.
Yozgat Belediye Meclisinde yapılan görüşme sonucu toplu taşıma ücretlerine 10 kuruşluk zam verilmesi kararı alındı.
Kooperatif, öğrencilere kartlı binişlerde uygulanan 1 lira 75 kuruşluk ücretin 1 lira 90 kuruş olmasını talep etti. Kartlı biniş yapan halka uygulanan 2 liralık biniş ücretinin de 2 lira 25 kuruş olmasını istedi.
Belediye Meclisi ise kartlı öğrenci binişini 1 lira 85 kuruş, kartlı halk biniş ücretini ise 2 lira 10 kuruş olarak belirledi. Kartsız biniş için istenilen zam talebi reddedilip, kartsız binişlerin 2 lira 75 kuruş olarak devamı MHP ve AK Partili meclis üyelerinin oybirliğiyle kabul edildi.
Öte yandan toplantıda geçtiğimiz yıllarda yüzlerce gül dikilerek Gülveren Caddesi adı verilen yeni caddenin isminin değiştirilerek Gaziler Caddesi yapılması da oybirliğiyle kabul edildi.

Son Güncelleme: 03.10.2019 21:25
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