Topçu'da kaza

Atatürk Yolu Topçu Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk gelen bilgilere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.

İki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza neticesinde bölgeye 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların ambulanslarla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

