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Topçu'da kaza

YOZGAT'ta Atatürk Yolu'nun Topçu Köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

Topçu'da kaza

YOZGAT'ta Atatürk Yolu'nun Topçu Köyü mevkiinde trafik kazası meydana geldi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 20:25
Topçu'da kaza

Atatürk Yolu Topçu Köyü mevkiinde meydana gelen trafik kazasında ilk gelen bilgilere göre 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı öğrenildi.
İki otomobilin çarpışması neticesinde meydana gelen kaza neticesinde bölgeye 112 ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralıların ambulanslarla Bozok Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne sevk edildiği bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son Güncelleme: 18.09.2019 20:30
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