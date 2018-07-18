TOKi’ye park ve kültür evi

Belediye tarafından TOKİ’ye inşa edilen kültür evi ve çocuk parkı tamamlandı. Belediye tarafından yapılan kültür evinin iç tefrişatı yapıldı, çocuk oyun parkına ise oyuncaklar yerleştirildi. Parkta yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu park alanına meyve ağaçları diktiklerini söyledi. Meyve ağaçlarının ileriki yıllarda mahalle çocuklarına meyve vereceğini söyleyen Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, konağın ve mahalle parkının TOKİ sakinlerine hizmet vereceğini ifade etti.

