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TOKi’ye park ve kültür evi

YOZGAT Belediyesi tarafından TOKİ bölgesinde kültür evi ve çocuk parkı yapıldı.

TOKi’ye park ve kültür evi

YOZGAT Belediyesi tarafından TOKİ bölgesinde kültür evi ve çocuk parkı yapıldı.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 07:00
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TOKi’ye park ve kültür evi

Belediye tarafından TOKİ’ye inşa edilen kültür evi ve çocuk parkı tamamlandı. Belediye tarafından yapılan kültür evinin iç tefrişatı yapıldı, çocuk oyun parkına ise oyuncaklar yerleştirildi. Parkta yürütülen çalışmaları yerinde takip eden Belediye Başkan Yardımcısı Talip Karslıoğlu park alanına meyve ağaçları diktiklerini söyledi. Meyve ağaçlarının ileriki yıllarda mahalle çocuklarına meyve vereceğini söyleyen Başkan Yardımcısı Karslıoğlu, konağın  ve mahalle parkının TOKİ sakinlerine hizmet vereceğini ifade etti.

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