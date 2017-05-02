Tokat cinayeti…

Olay Yozgat’ın Akdağmadeni ilçesine bağlı Oluközü beldesinde yaşandı. Aynı evde yaşayan Halime D. (30) ile kardeşi B.D.(20), evlerinin bahçesinde henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı.

Tartışma sırasında B.D, elindeki levyeyle ablası Halime D'nin kafasına vurarak öldürdü.

Yakınları ve komşuları olayı jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen gelen sağlık ekipleri Halime D.'nin öldüğü belirledi. Halime D'nin cesedi savcının yaptığı incelemenin ardından Akdağmadeni Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

B.D. ise jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken jandarma tarafından gözaltına alınan cinayet zanlısı B.D.’nin; “Hayvanları bağlarken küçük yeğenim geldi ahıra. Burada yeğenime vurdum. Sonra annesi olan ablam yanıma geldi. Taştırma sırasında ablam bana vurdu, tokat attı. Ben de ona sinirlenerek karşılık verdim. Ablam yerdeki taşı alıp sırtıma vurunda yanımda bulunan demir çubukla (levye) ile kafasına vurdum” dediği öğrenildi.