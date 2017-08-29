Tıraşa zam

Memur maaşlarına zam yapılması ve yaklaşan kurban bayramı öncesi berberler de saç tıraşına zam uygulama kararı aldı.

Yozgat’ta erkek berberler, kurban bayramı öncesinde yeni zamlı tarife ile traş yapacak.

Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hasan Susam, erkek ve bayan kuaförlerindeki fiyatların zamlandığını söyledi.

Susam, “ Bu tarife Yozgat sınırları içerisinde bulunan erkek kuaförler için geçerlidir. İş bu tarife işyerlerinde asılı olarak bulundurması zorunludur. Mal ve Hizmetlere KDV dahildir. Bu tarife en alt sınırdır. Kesinlikle uygulanacaktır. Bu tarifeye uymayanlar ve işyerinde bulundurmayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Bu tarifenin uygulanmasından doğacak şikâyetlerinde oda başkanlığına yapılması gerekmektedir” dedi.

Yeni yapılan zamlarla birlikte saç sakal traşı ve yıkama 20 TL’de 25 TL’ye, sakal traşı 7 TL’den 1o TL’ye, saç traşı 12 TL’den 15 TL’ye, çocuk ve öğrenci 10 TL’den 12 TL’ye, Ağda, maske 5 TL’den 6 TL’ye, Saç boyama 50 TL’den 60 TL’ye damat traşı 80 TL’den 100 TL’ye çıkarıldı.

