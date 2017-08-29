Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat 20°
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
110340
ALTIN
145.172
DOLAR
3.4438
STERLİN
4.4575
EURO
4.1233

Tıraşa zam

Yozgat’ta kuaförler bayram öncesi saç tıraşlarına zam uygulama kararı aldı.

Tıraşa zam

Yozgat’ta kuaförler bayram öncesi saç tıraşlarına zam uygulama kararı aldı.

29 Ağustos 2017 Salı 07:00
19 Okunma
Tıraşa zam

Memur maaşlarına zam yapılması ve yaklaşan kurban bayramı öncesi berberler de saç tıraşına zam uygulama kararı aldı.
Yozgat’ta erkek berberler, kurban bayramı öncesinde yeni zamlı tarife ile traş yapacak.
Yozgat Berberler ve Kuaförler Odası Başkanı Hasan Susam, erkek ve bayan kuaförlerindeki fiyatların zamlandığını söyledi. 
Susam, “ Bu tarife Yozgat sınırları içerisinde bulunan erkek kuaförler için geçerlidir. İş bu tarife işyerlerinde asılı olarak bulundurması zorunludur. Mal ve Hizmetlere KDV dahildir. Bu tarife en alt sınırdır. Kesinlikle uygulanacaktır. Bu tarifeye uymayanlar ve işyerinde bulundurmayanlar hakkında cezai işlem uygulanacaktır. Bu tarifenin  uygulanmasından doğacak şikâyetlerinde oda başkanlığına yapılması gerekmektedir” dedi.
Yeni yapılan zamlarla birlikte saç sakal traşı ve yıkama 20 TL’de 25 TL’ye, sakal traşı 7 TL’den 1o TL’ye, saç traşı 12 TL’den 15 TL’ye, çocuk ve öğrenci 10 TL’den 12 TL’ye, Ağda, maske 5 TL’den 6 TL’ye, Saç boyama 50 TL’den 60 TL’ye damat traşı 80 TL’den 100 TL’ye çıkarıldı.
 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Bıçakçılar mesaide
Bıçakçılar mesaide
Gerçek sanıyorlar
Gerçek sanıyorlar
Keşfedilmeyi bekliyor
Keşfedilmeyi bekliyor
Kesene 227 TL ceza
Kesene 227 TL ceza
Daraltmaya devam!
Daraltmaya devam!
Klasik tutkusu artıyor
Klasik tutkusu artıyor
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77 - 354 217 24 94

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim