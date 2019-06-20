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Tilki yavrusu tedavi edildi

YOZGAT’ta yaralı olarak getirilip, tedavi edilen tilki yavrusu doğal ortamına bırakıldı.

Tilki yavrusu tedavi edildi

YOZGAT’ta yaralı olarak getirilip, tedavi edilen tilki yavrusu doğal ortamına bırakıldı.

20 Haziran 2019 Perşembe 00:00
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Tilki yavrusu tedavi edildi

Yozgat Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne yaralı olarak getirilen tilki yavrusunun tedavisi yapılıp, bir süre gözlem altında tutuldu. Tedavisi yapılan tilki yavrusu kısa sürede sağlığına kavuştu. Bütün tetkikleri yapılan tilki yavrusu daha sonra ormanlık alana götürülerek, doğal yaşam alanına bırakıldı. Bulunduğu kafesten çıkartılıp, doğaya bırakılmasıyla harekete geçen tilki yavrusu, hızla koşarak gözden kayboldu, ardından da anne tilki ile buluşup, görevlilerin bulunduğu bölgeden uzaklaşarak, gözden kayboldu.

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