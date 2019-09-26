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Tezkere vakti

AKDAĞMADENİ ilçesinin orman köylerinden Körük köyünde, kışlık yakacak için baltasını, traktörünü alan köylüler, ormanı mekan tuttu.

Tezkere vakti

AKDAĞMADENİ ilçesinin orman köylerinden Körük köyünde, kışlık yakacak için baltasını, traktörünü alan köylüler, ormanı mekan tuttu.

26 Eylül 2019 Perşembe 00:00
Tezkere vakti

Yaklaşık dört gün devam eden ve  ‘Tezkere’ adını verdikleri meşe kesimi, kış aylarında evleri ısıtacak. Orman köyleri arasında yer alan Körük Köyü’nde yıllardır devam eden, Orman İşletme Müdürlüğü’nden alınan ‘Tezkere’  müsaadesiyle, sürdürülen yakacak temini işi, hem evleri ısıtıyor hem de ormanı gençleştiriyor. Hızar motoruyla kökünden kesilen meşe ağaçları, kök ve dal olarak iki kısma ayrılarak istiflenip, yapılacak kura çekilişini, yerel ağızla ‘Bilik atmayı’ bekliyor. Hak sahiplerinin birlikte kesip, hazır ettikleri meşe odunu yığınları, kesime katılan kişilerce kura ile belirleniyor. Körük Köyü Muhtarı Sezer Kanak, ‘’Bizim köy, orman köyü vasfını taşıdığından, her yıl tezkere alıyoruz. Sert geçen kış aylarını meşe odunuyla ısınarak geçiriyoruz” dedi.
Muhtar Kanak, köy halkından istekli olanların ücretini Orman İşletme Müdürlüğü’ne ödemek kaydıyla, meşe kesimine dahil olduklarını bildirdi. Kanak, yakacak kesim hakkı kazanan köylülerin, kışın yakmak üzere, traktör dolusu kalın kök ve iki traktör dolusu dalı, evine taşıyarak, kışlık ihtiyacını karşıladıklarını anlattı.  Köylünün kış ayları dışında harıl harıl çalıştığını vurgulayan Muhtar Kanak, harmanı kaldırdıklarını şimdi de yakacak, ekecek zamanının geldiğini, köylünün bahar aylarıyla birlikte tarla- tapan, bağ- bostan, hasat  derdinin dönence şeklinde devam ettiğini sözlerine ekledi. 
 

Anahtar Kelimeler:
Tezkere VaktiAkdağmadeni
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