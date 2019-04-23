Terminalde öğrenci hareketliliği

Yozgat’ta Bozok Üniversitesi öğrencilerinin vize sınavlarını tamamlamaları sonucu memleket ziyaretleri başladı. Öğrenciler otogardaki sefer sayılarını ve otobüslerin doluluk oranlarını artırdı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler memleketlerine gitmek için otogara yöneldi. Otobüs firmaları durgun bir sezonun ardından yavaş yavaş hareketlilik yaşandığını belirtirken, Ramazan ayında işlerinin yeniden durgunlaşabileceğini söylediler.