Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat
açık
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
95953
ALTIN
239.145
DOLAR
5.8391
STERLİN
7.5698
EURO
6.5739

Terminalde öğrenci hareketliliği

YOZGAT Terminalinde öğrenci hareketliliği otobüslerin doluluk oranlarını artırdı.

Terminalde öğrenci hareketliliği

YOZGAT Terminalinde öğrenci hareketliliği otobüslerin doluluk oranlarını artırdı.

23 Nisan 2019 Salı 00:00
21 Okunma
Terminalde öğrenci hareketliliği

Yozgat’ta Bozok Üniversitesi öğrencilerinin vize sınavlarını tamamlamaları sonucu memleket ziyaretleri başladı. Öğrenciler otogardaki sefer sayılarını ve otobüslerin doluluk oranlarını artırdı. Sınavlarını tamamlayan öğrenciler memleketlerine gitmek için otogara yöneldi. Otobüs firmaları durgun bir sezonun ardından yavaş yavaş hareketlilik yaşandığını belirtirken, Ramazan ayında işlerinin yeniden durgunlaşabileceğini söylediler.

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
YAYLALAR MADIMAK DOLDU
YAYLALAR MADIMAK DOLDU
Tabiat parkı bakımsız kaldı
Tabiat parkı bakımsız kaldı
Meteoroloji yanılmadı, havalar ısınıyor
Meteoroloji yanılmadı, havalar ısınıyor
Trafik kazası, 1 yaralı
Trafik kazası, 1 yaralı
HOŞGÖRÜYÜ SİMGELEYEN CAMİ
HOŞGÖRÜYÜ SİMGELEYEN CAMİ
Tele takılan leylek kurtarıldı
Tele takılan leylek kurtarıldı
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim