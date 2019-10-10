TERMAL BAHARA HAZIR

Yozgat Valisi Kadir Çakır, termal otel inşaatında incelemede bulunarak, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Otel inşaatında çalışan işçilerle sohbet eden Vali Çakır, işlerinde kolaylıklar diledi. Yozgat’ın Türkiye’de termal zengini bir il olduğuna dikkat çekilerek, İl genelinde 9 şifalı termal su kaynağının bulunduğu belirtildi. Bunlardan biri olan Saraykent ilçesindeki termal suyu değerlendirerek Yozgat Valiliği İl Özel İdaresi tarafından termal otel projesi hazırlanıp, inşaatına başlandı. İnşaat çalışmaları devam ediyor. Tesis inşaatının yılsonuna kadar tamamlanıp, önümüzdeki sezon hizmet vermeye başlaması bekleniyor. Orta Doğu ülkelerinde yaşayanların, termal tesisleri keşfederek, Türkiye’yi tercih ettikleri de hatırlatıldı. Saraykent ilçesindeki tesislerin tamamlanmasıyla birlikte, yerli turistlerle birlikte yabancı turistlerinde ağırlanabileceği, bölgede bulunan tarihi kervansaray kalıntılarının da ilçede turizmin hareketlenmesine vesile olacağının altı çizildi.

