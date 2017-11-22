-Temizlik yapıldı

Dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı için teyakkuzda olan belediye ekipleri, kaldırım ve yol temizleme çalışması gerçekleştirdi.
Özellikle yaya yürüme yolları ve engelli rampalarında temizlik işleri kısa sürede kar temizleyerek, yol açtı.
22 Kasım 2017 Çarşamba 07:09
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Dün geceden itibaren etkisini sürdüren kar yağışı için teyakkuzda olan belediye ekipleri, kaldırım ve yol temizleme çalışması gerçekleştirdi.
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