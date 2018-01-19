TELİZ KESE GERİ DÖNDÜ

Açılan kurslarda kendilerine meslek edinmeye çalışan kadınlar, birbirinden değerli ürünlerin üretimlerini yaparak, yeni Pazar ürünlerini piyasaya sokmaya devam ediyor.

Bir zamanların ünlü teliz bezi yeniden hayatımıza girdi.

Kursta yapılan keseler için ilk sipariş Yozgat Valiliği’nden geldi.

Halk Eğitim Merkezi bünyesinde sürdürülen kurslarda yeni tasarım ve ürünler meydana getiriliyor.

Bu kapsamda kurs hocaları Nalan Tokatlıoğlu, Çiğdem Erdoğan, Sibel Biçer ve Sevim Korkmaz gözetiminde sürdürülen kurslarda, teliz kumaş ile yapılan kese ve çuvallar dikkat çekiyor.

Kumaşlar üzerine taş baskı yöntemi kullanılarak isim, logo ve arma gibi desenler çizilebilirken, ürünler el işçiliğiyle meydana getiriliyor.

Teliz çuval ve keselerin ilk siparişçisinin Yozgat Valiliği olduğunu bildiren kursiyerler, Valilik talebi doğrultusunda bin adet kese siparişi aldıklarını söyledi.

Hazırlanacak keselerin Yozgat’ın tanıtımı için uygulanacak proje içerisinde kullanılacağı da ifade edildi.

