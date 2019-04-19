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Tele takılan leylek kurtarıldı

SARIKAYA ilçesinde, baharın müjdecisi Leylekler yuvasına dönüş yaparken, elektrik tellerine takılan bir leylek belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

Tele takılan leylek kurtarıldı

SARIKAYA ilçesinde, baharın müjdecisi Leylekler yuvasına dönüş yaparken, elektrik tellerine takılan bir leylek belediye ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla kurtarıldı.

19 Nisan 2019 Cuma 00:00
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Tele takılan leylek kurtarıldı

Yaralanan leylek tedavi edilip, doğaya bırakıldı. Sarıkaya ilçesinde yuvasını yenilemek üzere taşıdığı dalın elektrik teline takılan leylek havada asılı kaldı. Bunu gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen Sarıkaya Belediyesi İtfaiye ekibi, elektrik telinde takılı leyleğin ayağındaki dalı keserek, bulunduğu yerden kurtarıldı. Kurtarılan leylek, hafif yaralar aldığı ve asılı kalması nedeniyle sersemlediği gözlemlendi. Bunun üzerine veteriner hekime götürülüp, tedavisi yapıldıktan sonra leylek doğal yaşam ortamına bırakıldı. 

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