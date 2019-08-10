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Tele takılan güvercin kurtarıldı

ÇEDAŞ ekipleri, Yozgat’ta orta gerilim enerji nakil hattına ayağındaki iplerle takılan bir güvercini yeniden yaşama döndürdü.

Tele takılan güvercin kurtarıldı

ÇEDAŞ ekipleri, Yozgat’ta orta gerilim enerji nakil hattına ayağındaki iplerle takılan bir güvercini yeniden yaşama döndürdü.

10 Ağustos 2019 Cumartesi 00:00
Tele takılan güvercin kurtarıldı

Gelen bir ihbar üzerine olay yerine giden ÇEDAŞ ekipleri iş güvenliği önlemlerini alarak kuşun mahsur kaldığı hattaki enerjiyi kesti, herhangi bir yarası bulunmadığı anlaşılan güvercin yeniden doğaya bırakıldı. Sivas, Tokat ve Yozgat’ta 980 bin aboneye elektrik dağıtım hizmeti veren Çamlıbel Elektrik Dağıtım şirketi, doğa ve hayvan dostu şirket olma özelliği ile de öne çıkıyor. Göç güzergâhı üzerinde bulunan kuşların nakil hatlarından zarar görmemesi için ‘Göçmen Kuşlar Ölmesin’ projesi ile geçtiğimiz yıllarda ‘Altın Voltaj’ ödülüne layık görülen ÇEDAŞ ekipleri, son olarak Yozgat’ta orta gerilim enerji nakil hattına ayağındaki iplerle takılan bir güvercini kurtardı. ÇEDAŞ’ın çağrı merkezine Yerköy ilçesine bağlı Ayanoğlu Mahallesi’nde elektrik tellerine bir kuş takıldığına yönelik ihbar gelmesi üzerine harekete geçen ekipler hızla olay yerine ulaştı. Bir güvercinin ayağındaki ipler ile orta gerilim enerji nakil hattına dolaşmış olduğu tespit edilince küçük bir kurtarma operasyonu başladı. Güvercinin kurtarılması için harekete geçen ÇEDAŞ ekipleri öncelikle iş güvenliği önlemlerini alarak kuşun mahsur kaldığı hattaki enerjiyi kesti. Firmaya ait platformlu aracın enerji nakil hattına ulaşmada yetersiz kalması üzerine Yerköy Belediyesi itfaiyesinden destek alındı. Nihayetinde ÇEDAŞ ekipleri, enerji hattına takılan güvercini yeniden yaşama döndürürken herhangi bir yarası bulunmayan güvercin tekrar doğaya salındı.

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