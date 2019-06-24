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Tekstilde üretime devam

SORGUN ilçesinde tekstil fabrikasında üretim devam ediyor.

Tekstilde üretime devam

SORGUN ilçesinde tekstil fabrikasında üretim devam ediyor.

24 Haziran 2019 Pazartesi 00:00
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Tekstilde üretime devam

Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, tekstil sektöründe öncü bir firma olan Sorgun ilçesinde Birleşik Tekstil Fabrikasına ziyarette bulundu, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Başkan Ekinci, ilçeye yatırım yapmak isteyenlere belediye olarak her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi. İlçede uzun süredir faaliyet gösteren, 200’e yakın kişiye istihdam sağlayan tekstil fabrikasında üretilen ürünler şirketin İstanbul’daki merkezine gönderilip, oradan da Avrupa’nın çeşitli ülkelerine ihraç ediliyor. 

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