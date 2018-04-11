Tekke restore ediliyor

Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, tekkenin ihalesinin yapıldığını ve bu yıl içinde restorasyonun tamamlanacağını bildirdi. Yukarı Çatak Mahallesinde bulunan Şeyh Muhittin Halveti Tekkesi ve haziresi uzun yıllar kaderine terk edilmiş ve unutulmuş vaziyette akıbetini beklemekteydi. Devreye giren Vakıflar Bölge Müdürlüğü, tekkenin onarımı için kolları sıvadı. Vakıflar Bölge Müdürü Cemal Karaca, Şeyh Muhittin Manevi Şahsiyeti Vakfı adına kayıtlı taşınmaz üzerinde tekke evi ve bahçesinde 3 adet mezar taşı bulunduğunu aktardı. Bölge Müdürü Cemal Karaca, yıllardır tekkeyi bekleyen 106 yaşındaki Mehmet Günaydın isimli Yozgatlı vatandaşın da restorasyondan son derece mutlu olduğunu ifade etti.