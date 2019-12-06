Tekke çöp içinde kaldı

Restorasyonu yapılan tekkede çalışmaların tamamlanmasının ardından inşaat atıkları ve çöplerin öylece bırakıldığı gözlemlendi. Yozgat’ın manevi duraklarından bir tanesi olan, Yukarı Nohutlu Mahallesi’nde bulunan ve zaman içerisinde harabeye dönen tekke, yeniden gün yüzüne çıkarılmıştı. Yozgat Belediyesi ile Vakıflar Bölge Müdürlüğü, içerisinde Şeyh Muhiddin Halveti, halifesi ve eşinin kabirlerinin de bulunduğu döküntü alanı yeniden restore etti. Restorasyon çalışmaları tamamlanan tekkede inşaat atıkları, inşaatta kullanılan taşlar ve çöpler tekkede öylece bırakıldı. Restorasyon sırasında Yozgat Belediyesi, tekkenin yeniden dini, manevi, edebi ve kültürel etkinlikler yapılacağını, tekkenin Türk- İslam geleneğini yaşatmaya devam edeceğini bildirmişti. Atıl ve boş kalan tekkenin çöplerden arınıp, çevre düzenlemesinin yapılıp, faal olması bekleniyor. Ayrıca şehirdeki yer işaretleri ve tabelalara tekkenin de eklenerek yerinin herkesçe kolay bulunabilmesi de talepler arasında yer alıyor.



