Tekerlekli özgürlük!

Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde 2015 yılından bu tarafa kalan bedensel engelli Hüseyin Durmuş, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde talep ettiği özel tasarım tekerlekli sandalyesine kavuştu. Bu özel günde Vali Yardımcısı Duran Eryılmaz, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, Ortopedik Engelliler Derneği Başkanı Hamide Taşarslan Erdil ve arkadaşları yalnız kalmadı.

SEDYEDEN BOZMA SANDALYE

Hüseyin Durmuş, Çankırı Şabanözü’ndü dünyaya geldi. Üç aylıkken geçirdiği çocuk felci sonucu bedensel gelişim geriliği yaşayan Durmuş, 2015 yılında Çankırı’daki bakım ve rehabilitasyon merkezinden Yozgat’a nakledildi. Geçen yıl annesini kaybeden Hüseyin, sedyeden bozma bir tekerlekli sandalye de hayatını sürdürüyordu. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde yaşadığı zorlukları dile getiren Hüseyin’in bu talebi Ali ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli ve Ortopedi Engelliler Derneği Başkaın Hamide Taşarslan Erdil’in girişimi sonucu Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne iletildi. Yapılan araştırmalar neticesinde Hüseyin için özel olarak bir tekerlekli sandalye tasarlanarak, imal edildi.

GÜN IŞIĞINA ÖZGÜRCE ULAŞTI

Önceki gün sandalyesi teslim edilen Hüseyin, ilk defa gün ışığına özgürce çıkabilmenin mutluluğunu yaşadı.

Hüseyin çocuk felcine bağlı olarak gelişme geriliği yaşadığını söyledi.

Annesini geçen yıl kaybeden Hüseyin, daha önce kaldığı Şabanözü Bakım ve Rehabilatsyon Merkezi’nden Yozgat’a 2015 yılında geldiğini belirterek;

“Ailem Çankırı’da yaşıyor. Annem vefat etti, sonra devlet baba bir babalık yaptı bizi buraya yerleştirdi. Memnunum hayatımdan, ilk zamanlar alışma süreci yaşadım, sıkıntılı geçti ama şimdi gayet iyi çok şükür” dedi.

Yeni sandalyesinin vücuduna uygun bir tasarımla imal edildiğini söyleyen Hüseyin, normal sandalyeye oturamadığı için böyle bir sandalyeye ihtiyaç duyduğunu belirtti.

3 Aralık Dünya Engelliler gününde yaptığı talebe Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’nin kayıtsız kalmadığını ifade eden Hüseyin, duygularını şu sözlerle ifade etti:

“Sağolsunlar yöneticiler, Omuriliği Felçlileri Derneği yardımcı oldu. Bana göre uygun, daha rahat istediğim yere gidip geleceğim. Kimseye bağımlı kalmayacağım. En azından istediğim yere daha rahat, aklıma gelen yere gidebileceğim.”

HALİNİZE ŞÜKREDİN

Hüseyin Durmuş, açıklamasında insanlar için şu anlamlı mesajı verdi: “İnsanlara şu mesajı vermek istiyorum hayatı şükredin. Halinize şükredin, hiçbir şeyi de kafaya takmayın. Ben bu günümü buna borçluyum.

İnanır mısınız hiç engelli muamelesi görmedim. Yaşadığım yerlerde nerede eğlence nerede sosyal aktivite var hep ben vardım. 2003 yılında rehabilitasyon merkezine geldim, kaldığım (ilçede rehabilitasyon merkezi vardı), o vakit şimdi engelliymişim dedim kendi kendime.”

Yozgat Valisi Yardımcısı Duran Eryılmaz da bedensel engelli Hüseyin’in mutluluğuna şahitlik etmekten ayrıca mutluluk duyduğunu söyledi.

Eryılmaz; “Dernek yöneticilerine özellikle çok teşekkür ediyoruz. Dezavantajlı kesimler için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımız var. Her kesim için genel müdürlüğümüz var. Artık hem devlet hem vatandaş, sivil toplum kuruluşları işbirliği ile dezavantajlı insanlarımızı hayata daha fazla bağlayacağız, onlar daha mutlu olacak. Onlar mutlu olduğu için biz de mutlu olacağız” diye konuştu.

Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdullah Neşeli, 2017 yılını engelliler adına farkındalık yılı ilan ettiklerini açıkladı.

HAMİDE ABLA…

Hüseyin’in yeni tekerlekli sandalyesine kavuşmasında en büyük pay sahibi olan İç Anadolu Ortopedik Engelliler Derneği Başkaın Hamide Taşarslan Erdil de, şunları söyledi:

“Hüseyin Durmuş 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kutlamasında derdini anlattı. Mevcut tekerlekli sandalyesi ile hayatının çok zor olduğunu, birilerine bağımlı olduğunu, sedye gibi bir şeyde taşındığını söyledi. Bir akülü araba talebinde bulundu bize. Bizim kardeş derneğimiz ve Yozgat’ın göz bebeği olan Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ndeki bağışçılarımıza ve derneğimize başvuru yaptık. Bu gün tam bir ay oldu ve özel yapım olarak yaptırılan akülü sandalye ile kardeşimiz bu gün özgürlüğüne kavuştu. Ben buradan Türkiye Omur İlik Felçlileri Derneğimize, bağışçılarına sonsuz teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun, emeği geçen herkesten. Kardeşime hem özgürlük günü verdiler hem de kardeşim güneş ışığına tek başına çıktı. 2-3 yıldır yaşadığı sıkıntı sona erdi. Kardeşim devamlı oda da birilerinin ancak getirip de sedye ile taşıdığı zaman gün ışığına çıkan kardeşimizdi. Ama bu gün şükürler olsun Hüseyin dışarı da çıkabilecek diğer arkadaşlarının yanında etkinlikte de bulunabilecek. Ben hayırlı, uğurlu olsun diyorum. Bütün bağışçılarıma teşekkür ediyorum. Tüm operatörlerden 3434’e boş mesaj bekliyoruz Hüseyin gibi kardeşlerimizi kurtarmak için.”