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Tek tek yakalanıyorlar

Yozgat’ta sahte paralarla köylüden kuzu satın alarak kayıplara karışan üç kişinin içinde olan bir şüpheli şahıs Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı titiz çalışma sonucu Nevşehir'de yakalandı.

Tek tek yakalanıyorlar

Yozgat’ta sahte paralarla köylüden kuzu satın alarak kayıplara karışan üç kişinin içinde olan bir şüpheli şahıs Yozgat İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı titiz çalışma sonucu Nevşehir'de yakalandı.

İleri Gazetesi
İleri Gazetesi
25 Temmuz 2017 Salı 07:01
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Tek tek yakalanıyorlar

Geçtiğimiz hafta Yozgat'ın Büyüknefes Köyü'nde 40 bin TL sahte para ile 61 adet küçükbaş hayvan satın alarak köylü vatandaşları dolandıran şahıslar, İl Jandarma Komutanlığı'nın yaptığı istihbarat çalışmaları neticesinde bir bir yakalanıyor.
İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, sahte para ile dolandırıcılık yapan şahıslardan O.M'nin Nevşehir İli Kozaklı İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
Diğer şüpheliler T.Ş ve YF hakkında ise yakalama ve gözaltı kararı çıkartıldığı ve şüphelilerin yakalama çalışmalarının sürdüğü belirtildi.
40 KUZUYU ALMIŞLARDI
Geçtiğimiz hafta bir akşam üzeri geldikleri Büyüknefes Köyü’nde kuzu üreticisi olan iki aileyi ziyaret eden, evlerine girip yemek yiyip, güvenlerini kazanan üç kişi, bir gün sonra kuzuları almak için pazarlık yaptılar. 
Yaptıkları pazarlığın ardından tanesi 620 TL’den 40  kuzu için 40 bin TL fiyat belirleyen üç kişi, yanlarında getirdikleri kamyonete kuzuları dolandırdıkları köylüler tarafından yüklettikten sonra, ertesi gün yine kuzu satın almak için geleceklerini söyleyerek kayıplara karışmışlardı.Son anda paraların sahte olduğundan şüphelenip, ilçeye paraları götüren köylüler burada acı gerçeği öğrendiklerinde, kuzular ve üç kişi çoktan kayıplara karışmıştı.


 

Anahtar Kelimeler:
YozgatYozgat HaberKuzuDolandırıcılık
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