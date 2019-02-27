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TEHLiKEYE DAVETiYE

YOZGAT Şehir merkezinden geçmekte olan Uluslararası E-88 karayolunda seyir halindeki bu araçlar, Ankara istikametinden Sivas istikametine seyir halinde.

TEHLiKEYE DAVETiYE

YOZGAT Şehir merkezinden geçmekte olan Uluslararası E-88 karayolunda seyir halindeki bu araçlar, Ankara istikametinden Sivas istikametine seyir halinde.

27 Şubat 2019 Çarşamba 00:00
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TEHLiKEYE DAVETiYE

Birisinin kasasında torbalar, diğerinin römorkunda saman balyaları yüklü. Muhtemelen bağlı, ancak branda olmadığı için torbalardan veya saman balyalarından birisinin yola düşme ihtimali var. Bu ihtimal dahilinde, yolda trafik yoğunluğu da dikkate alındığında, kaza geliyorum diyor.

Anahtar Kelimeler:
YozgatUluslararası E-88 Karayolu
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