TEHLiKEYE DAVETiYE

Birisinin kasasında torbalar, diğerinin römorkunda saman balyaları yüklü. Muhtemelen bağlı, ancak branda olmadığı için torbalardan veya saman balyalarından birisinin yola düşme ihtimali var. Bu ihtimal dahilinde, yolda trafik yoğunluğu da dikkate alındığında, kaza geliyorum diyor.

