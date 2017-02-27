Tehlikeli yolculuk!

16 Ocak'ta hasta kabulüne başlayan Yozgat Şehir Hastanesine giden yolların sağlıksız olması hem trafik yoğunluğuna neden oluyor hem de olası trafik kazalarına davetiye çıkarıyor. Kent merkezinden hastaneye giden bulvar çalışmaları kış şartları nedeni ile tamamlanamadığı için karayolunda oluşan trafik yoğunluğu hem yayalar hem de araç trafiği için tehlike oluşturuyor.





FACİAYA RAMAK KALA...



Yozgat Şehir Hastanesi'nin hizmete girmesi ile birlikte hem kent merkezinden hem de Sorgun istikametindeki ilçelerden gelen otomobiller karayolundaki trafik yoğunluğunu artırdı. Kent merkezinden hastaneye gitmek isteyenler Muslubelen yokuşunda uzun kuyruklar oluşturuyor. Oluşan uzun trafik kuyruğuğu, aynı anda Sorgun istikametinden ve Yüksek Okulu kampusu istikametinden gelen sürücülerle birlikte adeta tıkanma noktasına geliyor. Oluşan hengame sürücülerin trafik kazası ile burun buruna kalmasına neden oluyor. Uluslarası karayolunda oluşan bu yoğunluğun her geçen gün artması sürücüleri tedirgin ediyor.





BULVAR YETİŞMEDİ...

Yozgat Belediyesi, 475 yataklı Türkiye'nin ilk şehir hastanesine kent merkezinden ulaşımı sağlamak amacıyla geçtiğimiz yaz döneminde yeni bulvar çalışması başlatıldı. Fakat kış şartlarının çetin geçmesi çalışmaları sekteye uğrattı. Yimpaş AVM'nin alt kısmından İmam-Hatip Lisesi önü, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve ÇEDAŞ istikametini kapsayan bulvar çalışmalarına önümüzdeki günlerde açılacak ilk asfalt sezonu ile başlaması ve kısa sürede tamamlanması bekleniyor.



DOLMUŞLAR DURUYOR!

Yeni bulvar çalışmasının tamamlanmaması karayolundaki trafik yoğunluğunu artırdı. Özellikle ilçelerden gelen yolcu minibüslerinin eski DSİ binasının bulunduğu güzergahta yolcu indirip bindirmesi tehlikeyi iki katına çıkarıyor. Trafik yoğunluğu ile birlikte oluşan hengame her geçen gün çözümsüzlüğü de beraberinde getiriyor.





TRAFİK ÖNLEMİ ALINMALI

Şehir merkezinden yeni şehir hastanesine ulaşımı sağlamak amacıyla başlatılan yeni bulvar çalışmasının yanı sıra Karayolları tarafından da alt geçit çalışması planlanarak, 2017 yılı programına alındı. Meslek yüksek okulu, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ve Muslubelen mevkiinden şehir merkezine olan güzergahı kapsayan alt geçit çalışması kısa süre içerisinde tamamlanmadığı takdirde oluşan yoğunluk tehlikeyi de beraberinde getirmeye devam edecek.

Vatandaşlar, oluşan yoğunluğu kontrol altına almak amacıyla trafik polisli önlem alınması gerektiğini söylediler.





TELAFİSİ MÜMKÜN OLMAYAN KAZALAR YAŞANABİLİR