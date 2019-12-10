TEDBiRSiZ YOLA ÇIKMAYIN!

Zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine belge düzenlenerek izin verilecek. Kış ve kötü hava/yol koşullarında trafik akım yoğunluğu ve tıkanmaların önüne geçebilmek için toplu taşıma özendirilecek. Taşıt ve yaya trafiğinin yol ya da kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla hedef cadde ve sokaklarda tuz varili uygulaması yapılacak. Kış mevsimindeki aşırı yağmur, sis, kar, tipi, buzlanma gibi nedenlerle sürücülerin görüş mesafesinin azaldığı, taşıtların fren ve durma mesafesinin arttığı, taşıt kullanma ve seyahat konforunun bozulduğu ve buna bağlı olarak trafik güvenliğinin olumsuz yönde etkilendiği belirtilerek alınması gereken tedbirler konusuna da genelgede yer verildi.

SÜRÜCÜLER UYARILACAK

Kara yollarındaki dinlenme tesislerinde iletişim araçları aracılığıyla sürücüler hava, yol ve trafik şartları konusunda bilgilendirilecek. Yerleşim yeri dışındaki karayollarında mahsur kalan sürücü ve yolcuların mağduriyet yaşamamaları amacıyla yerel yönetimlerce imkanlar dahilinde her türlü yardım ulaştırılacak. Yoğun kar yağışı, buzlanma, çığ ve heyelan nedeniyle yolun trafiğe kapandığı durumlarda il ve ilçe merkezi ile dinlenme tesislerinde bulunan taşıtların karayoluna çıkışlarına müsaade edilmeyecek. Araçlar, karayolu trafiğe açılana kadar konaklama tesisleri, bölge trafik denetleme istasyon amirlikleri, kamu kurum ve kuruluşlarına ait tesisler uygun yerlerde bekletilecek.

KIŞ LASTİĞİ

Şehirlerarası kara yollarında yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan taşıtlarda 1 Aralık 2019 tarihinde başlayan kış lastiği kullanma zorunluluğu 1 Nisan 2020 tarihine kadar devam ettiğinden, kış lastiği kullanma zorunluluğuna uyulup uyulmadığı trafik ekipleri tarafından sürekli kontrol edilecek. Kış lastiği kullanma zorunluluğu bulunan araçlardan bu zorunluluğa uymadığı tespit edilenler hakkında idari para cezası kesilecek. Ayrıca bu araçların lastiklerinin uygun hale getirilebilmesi için en yakın yerleşim birimine kadar götürülmelerine, ilgili belge düzenlenerek izin verilecek. Trafik yoğunluğu artan yol kesimlerinde gerek görülmesi halinde trafik akımı normale dönünceye kadar ağır tonajlı taşıtlar uygun yerlerde bekletilecek.

TOPLU TAŞIMAYA TEŞVİK

Kış ve kötü hava/yol koşullarında trafik akım yoğunluğu ve tıkanmaların önüne geçebilmek ve toplu taşımayı özendirmek amacıyla mahalli medya organlarıyla iş birliği yapılacak. Belediyeler tarafından kar yağışı ve küreme sırasında cadde ve sokakların kaldırım kenarlarına sürülen karların neden olduğu olumsuzlukların önlenmesi amacıyla kar yığın ve kümeleri derhal kaldırılacak.

TUZ VARİLLERİ KULLANIMI

Taşıt ve yaya trafiğinin yol ya da kaldırım yüzeyinde oluşabilecek buzlanmadan olumsuz etkilenmesini önlemek amacıyla hedef cadde ve sokaklarda tuz varili uygulaması yapılacak. Vatandaşın bu konuda sorumluluk alması ve muhtarlar ile çevre esnafın bilgilendirilmesi sonucu tuz uygulaması tedbirinin sürdürülebilir olması sağlanacak. Tuzlama ve küreme işlemleri trafiğin yoğun olduğu saatler dışında yapılarak kara yolu ulaşıma hazır hale getirilecek. Acil müdahale taşıtları ve karayolu ekiplerinin, kurtarma ve yardım yapmasına engel olmayacak şekilde taşıtların kara yolunda beklemelerine özen gösterilecek, emniyet şeritleri ile banketler açık tutulacak.

