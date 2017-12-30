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Tedbirler artırıldı

YOZGAT Valiliği, yeni yıl nedeniyle bir dizi tedbirler aldı, güvenlik önlemleri ve denetimleri artırıldı.

Tedbirler artırıldı

YOZGAT Valiliği, yeni yıl nedeniyle bir dizi tedbirler aldı, güvenlik önlemleri ve denetimleri artırıldı.

30 Aralık 2017 Cumartesi 07:00
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Tedbirler artırıldı

Yeni yıl nedeniyle gerçekleştirilecek olan kutlamalarda olumsuz durumların yaşanmaması, vatandaşların yeni yıla huzur ve güven içerisinde girebilmeleri amacıyla yollarda trafik yoğunluğuna karşı İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı tarafından en üst düzeyde tedbirlerin alınacağı kaydedildi. Yozgat’ta İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı görevlileri tarafından yolcuların herhangi bir şekilde rahatsız edilmemeleri için otogar ve şehir içi otobüs durakları ile halkın alışveriş yaptığı yerlerde, gerekli güvenlik önlemleri zamanında alınacak. Yozgat Belediyesi tarafından zabıta ve diğer hizmetlerin aksamamasına yönelik gerekli hazırlıklar tamamlandı. Sağlık Müdürlüğü, hastaneler ile acil servislerde nöbetçi personel sayılarını artırdı. Elektrik kesintilerine karşı ÇEDAŞ Müessese Müdürlüğü tarafından yeteri kadar ekip göreve hazır bulundurulması istendi. Kar ve buzlanma nedeniyle yollarda meydana gelebilecek trafik kazalarına karşı Karayolları 65’inci Şube Şefliği, Yozgat İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ile ortak çalışma yaparak, ekipleri hazır tutacak. 

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