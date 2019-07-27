TDV kurbanlarınızı bekliyor

Yozgat TDV Başkanı ve İl Müftüsü Salih Sezik düzenlediği basın toplantısıyla vakıfın bağış kampanyası hakkında bilgiler verdi. TDV’nin şeffaflık ve dürüstlük içerisinde faaliyetlerini sürdürdüğünü, il ve ilçe müftülerinin aynı zamanda vakıf başkanı olduğunu hatırlatan Sezik, “Bu sene de ‘kurbanını paylaş, kardeşinle yakınlaş’ diyerek hemşerilerimizin bağışlarını bekliyoruz” dedi. Yozgat’ta 2016 yılında toplam 54 kurban bağışı alındığını aktaran Salih Sezik, 2017 yılında 790, 2018 yılında ise 2 bin 700 kurban bağışı aldıklarını belirterek, “Yozgatlı hemşerilerimiz bizlere her sene yoğun destek veriyorlar. Allah hepsinden razı olsun” diye konuştu. Müftü Sezik, Türkiye’de kurban bağışı kampanyasında en hızlı artış gösteren beşinci vilayet olduğumuzu da bildirerek, “İnşallah bu sene de bu rakamları tutturmak istiyoruz. Bu kapsamda Büyük Cami, PTT önü ve Yimpaş önünde stantlar kurduk, buralardan bağışta bulunmak isteyen vatandaşlarımız bağış yapabilirler. Yine camilerde din görevlilerimiz ve il müftülüğümüzde de görevli arkadaşlarımız vatandaşlarımıza yardımcı olabilirler” ifadesini kullandı. Türkiye Diyanet Vakfı Başkanı Salih Sezik, bu sene yurtiçi 890 lira, yurtdışı 725 lira hisse bedeli ile bağış kabul ettiklerini belirtip, “Bu fiyatlar ülkemizde Et ve Balık Kurumu, Tarım ve Orman Bakanlığı, Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, Diyanet İşleri Başkanlığı’ndan oluşan heyetin bir araya gelerek yaptığı çalışmalar neticesinde belirleniyor. Vakfımızın tüm yöneticileri aynı zamanda devlet memuru olduğu için, biz tüm hizmetlerimizi ücretsiz gerçekleştiriyoruz. Hizmetlerimizi karşılık beklemeden sunuyoruz. Bundan dolayı daha düşük fiyatlarla bu organizasyonu gerçekleştirebiliyoruz” şeklinde açıklamasını sonlandırdı. Müftü Salih Sezik basın mensuplarına Bilal Şahin Külliyesi içerisinde bulunan yeni gençlik merkezi ve vakıf binasını da gezdirdi. İş adamı Bilal Şahin de basın mensuplarıyla bir araya gelerek Yozgat ile ilgili sohbette bulundu. •MUSTAFA TEKER•