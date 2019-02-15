Galeriler Yazarlar Haber Gönder
Yozgat -2°
kapalı
Güncel Gündem Siyaset Spor Ekonomi Kültür - Sanat Eğitim Sağlık Güncel Yaşam Kaybettiklerimiz Mutlu Günlerimiz
BİST
102130
ALTIN
222.988
DOLAR
5.3031
STERLİN
6.7606
EURO
5.9837

Taze soğan saksıya girdi

YOZGAT’ta yeşil soğanın kilosunun marketlerde 15 liraya kadar yükselmesi halkın alım gücünü zorlarken, yeni yöntemler devreye sokulmaya başlandı.

Taze soğan saksıya girdi

YOZGAT’ta yeşil soğanın kilosunun marketlerde 15 liraya kadar yükselmesi halkın alım gücünü zorlarken, yeni yöntemler devreye sokulmaya başlandı.

15 Şubat 2019 Cuma 07:00
14 Okunma
Taze soğan saksıya girdi

Yozgat insanının mutfağından eksik etmediği, binbir derde deva olduğu düşünülen soğanı, evlerinin içerisinde çiçek yetiştirdikleri saksılarda yetiştirmeye başlayan bazı vatandaşlar, zahmetsiz üretimin tüketimini de taze taze yaptıklarını belirttiler. Evlerin balkonları, cam kenarları, koridorların güneş gören kesimlerine konulan saksılarda yetiştirilen yeşil soğan, mutfaklarda farklı biçimlerde tüketiyorlar. Bazı ev hanımları, soğan ile birlikte diğer yeşillikleri de aynı şekilde yetiştirip, tüketebileceklerini ifade ettiler. 

Yorumlar

Dikkat!

Yorum yapabilmek için üye girşi yapmanız gerekmektedir. Üye değilseniz hemen üye olun.

Üye Girişi Üye Ol

İlgili Haberler
Karayolunda yaya güvenliği
Karayolunda yaya güvenliği
Yozgatlıların hizmetinde
Yozgatlıların hizmetinde
Validen ziyaret
Validen ziyaret
Kadın aday iddialı
Kadın aday iddialı
Sokak Hayvanları unutulmadı
Sokak Hayvanları unutulmadı
Caddede kaza
Caddede kaza
Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler İlanlar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    İleri Gazetesi | Günlük Tarafsız Siyasi Gazete... "1967'den beri..."

    Aşağınohutlu Mahallesi Salimbey Sokak No:8 Merkez / YOZGAT

    +90 354 217 07 77

    Gramaj Gazetecilik Matbaacılık Bilg. Reklam ve Tanıtım Hizm. Tic. Ltd. Şti | İleri Gazetesi Basın Konseyi üyesidir. | Tüm Hakları Saklıdır, Hiçbir Suretle Bilgiler Kopyalanamaz ve Kullanılamaz !

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim