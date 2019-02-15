Taze soğan saksıya girdi

Yozgat insanının mutfağından eksik etmediği, binbir derde deva olduğu düşünülen soğanı, evlerinin içerisinde çiçek yetiştirdikleri saksılarda yetiştirmeye başlayan bazı vatandaşlar, zahmetsiz üretimin tüketimini de taze taze yaptıklarını belirttiler. Evlerin balkonları, cam kenarları, koridorların güneş gören kesimlerine konulan saksılarda yetiştirilen yeşil soğan, mutfaklarda farklı biçimlerde tüketiyorlar. Bazı ev hanımları, soğan ile birlikte diğer yeşillikleri de aynı şekilde yetiştirip, tüketebileceklerini ifade ettiler.