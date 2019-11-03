Tavuk yüklü kamyonet yandı

Çekerek ilçesine bağlı Bazlambaç Köyü yakınlarında canlı tavuk taşıyan kamyonet bilinmeyen bir nedenle alev aldı.

Alevlerin kısa sürede büyümesi üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri, aracın motor kısmında çıkan yangını kısa sürede kontrol altına alarak söndürdü.

Yangında araç sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kasada yüklü bulunan tavukların da telef olmadan kurtarıldığı, olayda herhangi bir can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

