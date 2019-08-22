Taşkınlara önlem

Atatürk Yolu Küçük Sanayi Sitesi mevkiinde oluşan sel ve su baskınlarını önleme maksatlı çalışma başlatıldı. Vatandaş ve esnafı büyük sıkıntıya uğratan ani su baskınlarının önüne geçmek için Karayolları ve Belediye ekipleri ortak çalışma yürütecek. Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, bölgede biriken yoğun suyun tasfiyesi için yer altı menfezinde çalışma başlattıklarını ifade ederek “Bu çalışmalar tamamlandıktan sonra menfeze gerekli bağlantılarımız yapılacak. Gerekli işlemler yapıldıktan sonra ani su ve sel baskını olmamasını hedefliyoruz” dedi.