Tarım işçileri bilgilendirildi

İşkur İl Müdürlüğü personeli, mevsimlik tarım işçilerinin çalışması, sosyal hayatlarının iyileştirilmesi projesi kapsamında Yozgat’ta bulunan toplulaştırılmış geçici yerleşim yerlerini ziyaret ederek, İş sağlığı ve Güvenliği ile Çocuk İşçiliği hakkında bilgiler verdi. Sigortasız çalışmamaları gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Çocukların okuldan alınıp tarlaya getirilmemesi istendi. Tarım sektöründe çalışan işçilerin yaşadıkları sorunların altı çizdi, çalışma şartlarının zorluklarından bahsedildi. Sorunların çözümünde her zaman tarım işçilerinin yanında olunduğu, sigortalı olarak çalışmanın önemini ifade edildi.