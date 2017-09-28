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-Tarihi operasyon

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyon sonucu ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu.

-Tarihi operasyon

YOZGAT İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, Sorgun ve Akdağmadeni ilçelerinde gerçekleştirdiği operasyon sonucu ele geçirilen tarihi eserlere el konuldu.

28 Eylül 2017 Perşembe 07:05
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-Tarihi operasyon

Yozgat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri Sorgun’a bağlı Karalık Köyü’nde N.A isimli şahsa yönelik yaptığı operasyonda, şahsın evinde satmak için hazırladığı 34 parça tarihi eserle birlikte, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve 12 adet tüfeğe ait fişekler ele geçirildi. Tarihi eserler Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim edilirken, şahıs ise adli makamlara sevk edildi.
Akdağmadeni İlçesi’nde ise Jandarma ekipleri ilçeye bağlı Belekcahan Köyü’nde E.S isimli şahsın üzerinde yapılan arama neticesinde 7 adet çeşitli hayvan figürleri olan, tarihi dönemlere ait olduğu değerlendirilen kırmızı renkli, pişmiş topraktan yapılma eserler ele geçirdi. Jandarma ekipleri eserleri Yozgat Müze Müdürlüğü’ne teslim ederken, şahıs adli makamlara sevk edildi.

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