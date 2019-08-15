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TARiHi MEKANDA BAYRAMLAŞMA

YOZGAT Valiliği, bu yıl resmi bayramlaşma geleneğinde değişikliğe giderek, belirli bir alan veya mekanda, belirlenen bir saatte yapılan bayramlaşma etkinliğini sabah Bayram Namazı sonrasına taşıdı.

TARiHi MEKANDA BAYRAMLAŞMA

YOZGAT Valiliği, bu yıl resmi bayramlaşma geleneğinde değişikliğe giderek, belirli bir alan veya mekanda, belirlenen bir saatte yapılan bayramlaşma etkinliğini sabah Bayram Namazı sonrasına taşıdı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 00:00
TARiHi MEKANDA BAYRAMLAŞMA

Resmi Bayramlaşma programı, bayram namazı sonrası Tarihi Çapanoğlu Büyük Camide yapıldı. Bayram Namazı sonrası Yozgat Valisi Kadir Çakır, Yozgat Milletvekili Yusuf Başer, Belediye Başkanı Celal Köse, Bozok Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Karadağ, Vali Yardımcısı Şükrü Çakır, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Bilgihan Yeşilyurt, Emniyet Müdürü Seçkin Çengeloğlu ve il protokolü cami cemaati ile bayramlaştı. Bayramlaşma sonrası Valilik tarafından cami cemaatine ikramda bulunuldu.

Anahtar Kelimeler:
Yozgat Valiliği
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