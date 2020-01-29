Tarihi Kale yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Büyük bir bölümü ayakta kalan kale, görenlerin büyük beğenisini topluyor. Muşallim Kalesi’nin batı eteğinde iki türbe bulunuyor. Bunlardan kaleye yakın olanın Ali Çelebi’ye aşağıda olanı ise Mahmut Çelebi’ye ait olduğu, türbelerin içinde ve dışında birer mezar taşının bulunduğu belirtildi. Üzerindeki kitabelere göre türbelerin 1466 veya 1471 tarihleri arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Türbe içindeki kırık mezar taşı üzerinde Kuran’ın 112’inci Suresinin yazılı olduğu kaydedilen Kale ve Türbeler’in kalan kısımlarının restore edilmesi isteniyor.