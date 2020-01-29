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Tarihi Kale yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Müşallimkalesi Köyünün hemen yanı başında bulunan hakim tepe üzerinde Gıyaseddin Keykavus emirlerinden Necmed-din Bahramşah-ı Candar’a ait tahminen 13. Yüzyıla tarihlenen kalenin önemli bölümü hala ayakta.

Tarihi Kale yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

AKDAĞMADENİ ilçesine bağlı Müşallimkalesi Köyünün hemen yanı başında bulunan hakim tepe üzerinde Gıyaseddin Keykavus emirlerinden Necmed-din Bahramşah-ı Candar’a ait tahminen 13. Yüzyıla tarihlenen kalenin önemli bölümü hala ayakta.

29 Ocak 2020 Çarşamba 03:26
Tarihi Kale yok olma tehlikesiyle karşı karşıya

Büyük bir bölümü ayakta kalan kale, görenlerin büyük beğenisini topluyor. Muşallim Kalesi’nin batı eteğinde iki türbe bulunuyor. Bunlardan kaleye yakın olanın Ali Çelebi’ye aşağıda olanı ise Mahmut Çelebi’ye ait olduğu, türbelerin içinde ve dışında birer mezar taşının bulunduğu belirtildi. Üzerindeki kitabelere göre türbelerin 1466 veya 1471 tarihleri arasında yapıldığı tahmin ediliyor. Türbe içindeki kırık mezar taşı üzerinde Kuran’ın 112’inci Suresinin yazılı olduğu kaydedilen Kale ve Türbeler’in kalan kısımlarının restore edilmesi isteniyor.

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Tarihi Kale Yok Olma Tehlikesiyle Karşı Karşıya
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